СКА выигрывает у «Амура» после двух периодов матча регулярного чемпионата КХЛ. Армейцы ведут со счётом 3:1.

В первом периоде Антон Бурдасов на 13-й минуте открыл счёт в большинстве с передач Андрея Кузьменко и Марата Хуснутдинова.

На второй минуте второго периода Игорь Ожиганов увеличил перимущество армейцев с передачи Михаила Воробьёва. На 31-й минуте Данил Файзуллин отыграл одну шайбу, реализовав большинство с передач Александра Горшкова и Сергея Терещенко. Дальневосточники реализовали большинство после удаления Бурдасова.

Однако за 31 секунду до свистка на второй перерыв Бурдасов исправился, оформив дубль. Форвард снова отличился в большинстве, ассистировали ему Ожиганов и Кузьменко. «Амур» получил две минуты за нарушение численного состава.

Место в воротах армейцев впервые в нынешнем сезоне занял 19-летний голкипер Ярослав Аскаров. В запасе команды — 17-летний Сергей Иванов, который ещё ни разу не играл в КХЛ.

Полностью состав звеньев СКА выглядит следующим образом: Аскаров (Иванов); Фантенберг — Ожиганов, Тимкин — Каменев — Хуснутдинов; Дыбленко — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов; Кирсанов — Пыленков, Марченко — Воробьёв — Галимов; Паутов, Мичков — Моисеев — Хендемарк; Кетов.

Игра проходит в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.