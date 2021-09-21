Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в чешской Остраве. В матче первого круга пятая ракетка турнира взяла верх над Аной Конюх из Хорватии, пробившейся в основную сетку из квалификации.

Матч длился 1 час 35 минут, Павлюченкова выиграла в двух сетах со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

В первом сете соперницы не сделали ни одного брейка, но во втором Конюх ни разу не смогла взять свою подачу, проиграв все четыре. Единственный гейм она взяла на подаче Павлюченковой.

Павлюченкова шесть раз подавала навылет и допустила две двойных ошибки. На счету Конюх два эйса и пять двойных.

Во втором круге Павлюченкова встретится с победительницей матча между двумя обладательницами wild card — чешками Терезой Мартинцовой и Катержиной Синяковой. В их матче идёт третий сет, счёт 7:5, 4:6, 3:2 в пользу Синяковой на её подаче.