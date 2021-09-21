Зинедин Зидан может быть назначен главным тренером «ПСЖ», утверждает El Chiringuito TV. Французский специалист является резервным вариантом для парижан в случае увольнения Маурисио Почеттино.

Почеттино возглавил парижан в начале 2021 года, сменив Томаса Тухеля.

Зинедин Зидан за всю свою тренерскую карьеру работал только в «Реале». Сперва специалист входил в штаб клуба, затем возглавлял молодёжку, а в январе был назначен наставником основной команды, сменив Рафаэля Бенитеса.

Под руководством Зидана «Реал» выиграл три Лиги чемпионов подряд, стал чемпионом и обладателем Суперкубка Испании, а также выиграл два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира. Летом 2018 года он покинул мадридцев, но вернулся весной 2019 года, после чего выиграл ещё один чемпионат и один Суперкубок страны.

В конце сезона-2020/21 Зидан покинул «Реал» и пока остаётся без работы.

Под руководством Почеттино «ПСЖ» в нынешнем сезоне одержал шесть побед в шести играх Лиги 1.