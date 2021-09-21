Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своих целях и задачах в клубе. Накануне хавбек провёл свой сотый матч в составе монегасков. В юбилейной игре Головина «Монако» сыграл вничью с «Ниццей» (2:2). Сам российский футболист вышел в стартовом составе, забил гол и был признан лучшим игроком встречи.

«Я вхожу в число самых опытных игроков «Монако», поэтому я должен выполнять свою роль в поддержке молодых футболистов, чувствую эту ответственность, — цитирует официальный сайт «Монако» Головина. — Думаю, этому нужно уделять значительное количество времени и расти в этом аспекте. Быть лидером, примером для подражания — вот к чему я стремлюсь».

В сезоне-2020/21 Головин провёл четыре матча в чемпионате Франции и забил один мяч.