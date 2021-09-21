Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о перспективах нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в национальной команде. Форвард забил восемь голов в восьми играх РПЛ и лидирует в гонке бомбардиров. Накануне он попал в расширенный список сборной на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

На вопрос, что нужно Агаларову, чтобы попасть в окончательный список сборной, Карпин с улыбкой ответил: «Ничего сверхъестественного. Надо делать то, что он делал до сих пор — забивать в каждом матче и желательно по два мяча». Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

Сборная России в октябре проведёт матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).