Вячеслав Караваев в сборной России по футболу. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Вячеслав Караваев в сборной России по футболу. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о ситуации с правым защитником «Зенита» Вячеславом Караваевым. 26-летний футболист вернулся в расположение клуба с сентябрьских матчей сборной с травмой и пропустил три последних встречи клуба.

«По той информации, которая есть у меня, возможно, он восстановится к последнему туру РПЛ перед матчами сборной», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Последний тур перед паузой на матчи сборной «Зенит» проведёт 3 октября дома против «Сочи».

Караваев попал в расширенный список сборной России на октябрьские игры отборочного турнира ЧМ-2022. 8 октября россияне проведут домашний матч со Словакией в Казани, 11 октября сыграют на выезде со Словенией в Мариборе.

Напомним, что от выступлений за сборную отказался правый защитник ЦСКА Марио Фернандес.