СКА обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 5:1. В первом периоде Антон Бурдасов на 13-й минуте открыл счёт в большинстве с передач Андрея Кузьменко и Марата Хуснутдинова.

На второй минуте второго периода Игорь Ожиганов увеличил перимущество армейцев с передачи Михаила Воробьёва. На 31-й минуте Данил Файзуллин отыграл одну шайбу, реализовав большинство с передач Александра Горшкова и Сергея Терещенко. Дальневосточники реализовали большинство после удаления Бурдасова.

Однако за 31 секунду до свистка на второй перерыв Бурдасов исправился, оформив дубль. Форвард снова отличился в большинстве, ассистировали ему Ожиганов и Кузьменко. «Амур» получил две минуты за нарушение численного состава.

В третьем периоде на 45-й минуте Кирилл Марченко реализовал большинство с передач Воробьёва и Фредрика Хендемарка. Окончательный счёт встречи установил Йоонас Кемппайнен на 54-й минуте. Ассистировали ему Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов.

Место в воротах армейцев впервые в нынешнем сезоне занял 19-летний голкипер Ярослав Аскаров. В запасе команды остался 17-летний Сергей Иванов, который ещё ни разу не играл в КХЛ.

Полностью состав звеньев СКА выглядел следующим образом: Аскаров (Иванов); Фантенберг — Ожиганов, Тимкин — Каменев — Хуснутдинов; Дыбленко — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов; Кирсанов — Пыленков, Марченко — Воробьёв — Галимов; Паутов, Мичков — Моисеев — Хендемарк; Кетов.

СКА в таблице Западной конференции поднялся на четвёртое место с 12 очками (5 побед в основное время, одна в овертайме, два поражения).

«Амур» замыкает таблицу «Востока», имея в активе только одну победу и три очка.