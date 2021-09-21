Артём Дзюба отказался играть за сборную России в октябре. СКА уверенно обыграл «Амур». Представлен логотип ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге. Александра Трусова выступит на первом этапе Кубка России по фигурному катанию. Александр Кокорин сыграл за «Фиорентину», Алексей Миранчук за «Аталанту» — нет. Самые интересные новости спорта 21 сентября – в дайджесте Nevasport.

Черчесов рассказал, почему отказался возглавить сборную Ирака

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов раскрыл подробности переговоров по поводу возможной работы в национальной команде Ирака.

РФС рассмотрит нарушение Заболотным ковид-регламента в матче со «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на ближайшем заседании рассмотрит эпизод с нарушением форвардом ЦСКА Антоном Заболотным санитарного регламента РПЛ.

В Санкт-Петербурге представили официальный логотип ЧМ-2023 по хоккею

Презентация официального логотипа чемпионата мира по хоккею 2023 года прошла во вторник в Санкт-Петербурге. Турнир пройдет в мае 2023 года в северной столице.

Логинов покинул расположение сборной России

Биатлонист Александр Логинов уехал из расположения сборной России перед соревнованиями в Тюмени. У спортсмена ожидается пополнение в семье.

Дзюба отказался от приглашения в сборную России

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России для подготовки в октябрьским отборочным матчам к ЧМ-2022.

Опубликован состав участников Asian Trophy.Среди них Кихира и Кагияма

Стал известен состав участников на турнир Asian Open Trophy. Соревнования пройдут с 12 по 17 октября 2021 года. В составе участников нет российских фигуристов, но выступят Рика Кихира, Каори Сакамото, Лим Ын Су, Мэрайя Белл, Сато Цзинь, Чха Джунхван, Денис Васильевс, Суй Вэньцзин и Хань Цун и другие.

Медведев, Рублёв, Хачанов и Карацев сыграют в Кубке Кремля

Вторая ракетка мира Даниил Медведев примет участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля», сообщает пресс-служба соревнований. Помимо него, в Москве выступят и остальные лидеры сборной России: Андрей Рублёв (пятый номер рейтинга ATP), Аслан Карацев (25-й) и Карен Хачанов (27-й).

Трусова выступит на первом этапе Кубка России в Сызрани

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова примет участие в первом этапе Кубка России, который пройдёт в Сызрани.

СКА забросил пять шайб «Амуру», у Бурдасова «2+1»

СКА обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 5:1. СКА в таблице Западной конференции поднялся на четвёртое место с 12 очками (5 побед в основное время, одна в овертайме, два поражения).

«Аталанта» победила «Сассуоло», Миранчук остался в запасе

«Аталанта» обыграла «Сассуоло» в матче 5-го тура чемпионата Италии — 2:1. Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе. Экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич вышел на замену на 84-й минуте.

«Фиорентина» с Кокориным проиграла дома «Интеру»

«Фиорентина» потерпела домашнее поражение от «Интера» в матче пятого тура чемпионата Италии по футболу — 1:3. На 85-й минуте в составе «Фиорентины» появился российский форвард Александр Кокорин. 30-летний экс-нападающий «Зенита» заменил Джакомо Бонавентуру. Для него эта игра стала второй в сезоне.