Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой. Форвард был включён в расширенный список национальной команды на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022, однако на следующий день Дзюба отказался от вызова, мотивировав это своей недостаточно хорошей формой.

«Почему я включил Дзюбу в расширенный список до того, как поговорил с ним? А смысл говорить с ним, если это не окончательный список, — цитирует «Матч ТВ» Карпина. — Я позвонил ему для того, чтобы, возможно, включить его в окончательный список. Я встречался с ним в августе, тогда он сказал, что готов в любой момент играть за сборную. Мне этого было достаточно, чтобы включить его в расширенный список».

На вопрос, недолюбливает ли он Дзюбу, специалист скептически ответил: » Поэтому я его включил в расширенный список. Видимо, так».

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провёл 8 матчей в РПЛ, забил два мяча и отдал три голевых передачи. Оба гола нападающий забил в ворота «Рубина» (3:1) 20 сентября, в тот же день, когда был оглашён расширенный список сборной.

Сборная России в октябре проведёт матчи со Словакией (8 октября, в Казани) и Словенией (11 октября, в Мариборе).