На автодроме «Игора Драйв» началась укладка первого слоя асфальта на новой конфигурации шоссейно-кольцевой трассы, сообщает пресс-служба автодрома.

Трасса «Игора Драйв» была открыта в Приозерском районе Ленинградской области в 2019 году. Длина её составляет 5,18 км, количество поворотов — 20. С 2023 года на «Игоре Драйв» будет проходить этап «Формулы-1» «Гран-при России», который на данный момент принимает Сочи.

Автором проекта нового комплекса под Санкт-Петербургом стал немецкий архитектор Герман Тильке — создатель всех современных автодромов «Формулы-1».