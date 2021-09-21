Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов с негодованием отреагировал на отказ нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы от вызова в сборную России. Форвард попал в расширенный список национальной команды на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, но принял решение не играть за сборную из-за плохой формы.

Абсолютное предательство родины со стороны Дзюбы. Правильно его критикуют, — цитирует Sport24 Тихонова. — За такой отказ — гнать поганой метлой из спорта, лишить права играть за клуб и изгнать из сборной навсегда, чтобы другим было неповадно. «Зениту» нужно расторгнуть с ним контракт и наказать по полной программе».

В октябре сборная России по футболу проведёт матчи отборочного турнира чемпионата мира против Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).