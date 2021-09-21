Московское «Динамо» победило рижских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ 4:1 (1:1, 0:0, 3:0). Главный тренер столичной команды Алексей Кудашов одержал 23-ю победу в Континентальной хоккейной лиге подряд. Семь раз он выиграл с «Динамо», ещё 16 — со своим предыдущим клубом СКА в сезоне-2019/20.

Таким образом, Кудашов повторил рекорд Олега Знарка, который также выиграл 23 матча подряд в КХЛ. Специалисту это удалось на стыке сезонов-2016/17 и 2017/18, когда тот возглавлял СКА.

Московское «Динамо» возглавляет таблицу Западной конференции, набрав 14 очков из 14 возможных в семи играх.

Для установления абсолютного рекорда КХЛ Кудашову останется победить 23 сентября «Сочи».