«Аталанта» обыграла «Сассуоло» в матче 5-го тура чемпионата Италии — 2:1. Счёт клуб из Бергамо открыл уже на третьей минуте — отличился Робин Госенс с передачи украинца Руслана Малиновского.

На 37-й минуте Давиде Дзаппакоста увеличил преимущество «Аталанты». За минуту до перерыва форвард гостей Доменико Берарди отыграл один мяч.

Во втором тайме команды голов не забили.

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе. Экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич вышел на замену на 84-й минуте.

Полностью составы команд выглядели следующим образом:

«Аталанта»: Муссо, Толои, Демираль, Джимсити, Дзаппакоста (Мехле, 69), Де Рон, Копмейнерс, Госенс (Песселья, 69), Малиновский (Иличич, 63), Пессина (Пашалич, 84), Сапата (Пикколи, 84).

«Сассуоло»: Консильи, Мюлдюр, Айхан, Феррари, Кириопулос, Фраттези (Лопес, 82), Маньянелли (Харруи, 60), Берарди, Х. Траоре (Джуричич, 67), Бога (Распадори, 60), Дефрель (Скамачча, 82).

После пяти туров «Аталанта» с десятью очками занимает четвёртое место в таблице серии A. «Сассуоло» имеет в активе 4 очка и идёт 13-м.