«Фиорентина» потерпела домашнее поражение от «Интера» в матче пятого тура чемпионата Италии по футболу — 1:3. Флорентийцы открыли счёт на 23-й минуте благодаря голу Риккардо Соттиля. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу «Фиорентины».

В начале второго тайма «Интер» забил два мяча за три минуты. На 52-й минуте Маттео Дармиан сравнял счёт, а на 55-й Эдин Джеко вывел вперёд миланцев.

С 78-й минуты «фиалки» играли в меньшинстве из-за удаления Николаса Гонсалеса.

На 85-й минуте в составе «Фиорентины» появился российский форвард Александр Кокорин. 30-летний экс-нападающий «Зенита» заменил Джакомо Бонавентуру. Для него эта игра стала второй в сезоне. В предыдущем туре он отыграл 10 минут с «Дженоа» (2:1) и получил жёлтую карточку.

На 87-й минуте Иван Перишич установил окончательный счёт встречи.

Полностью составы команд выглядели следующим образом:

«Фиорентина»: Драговски, Бенасси (Одриосола, 65), Миленкович, Настасич, Бираги, Бонавентура (Кокорин, 85), Торрейра (Амрабат, 65), Дункан (Кальехон, 85), Соттиль (Сапонара, 74), Влахович, Н. Гонсалес.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Де Врей, Бастони, Дармиан (Дамфрис, 66), Барелла (Весино, 70), Брозович, Хакан Чалханоглу (Гальярдини, 83), Перишич, Джеко (Алексис Санчес, 70), Л. Мартинес (Димарко, 83).

После пяти туров «Интер» возглавляет таблицу Серии A с 13 очками. На счету «Фиорентины» 9 очков и шестое место в турнирной таблице.