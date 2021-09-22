Российский хоккейный нападающий Кирилл Капризов продлил контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Пресс-служба отмечает, что стороны достигли соглашения о продлении контракта на пять лет, и зарплата хоккеиста составит 9 миллионов долларов за сезон. В общем по контракту «Миннесота» выплатит Капризову 45 миллионов евро.

Капризов пропустит старт подготовки к сезону из-за некоторых незавершённых дел, а также ему придётся пройти карантин, прежде чем он сможет вернуться к тренировкам с командой. Сбор «Миннесоты» стартует 23 сентября.

В прошлом сезоне Кирилл Капризов получил награду «Колдер Трофи» — этот приз вручается лучшему новичку сезона. Также Капризов побил несколько клубных рекордов «Миннесоты».