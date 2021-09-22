Российская фигуристка, ученица группы Алексея Мишина Мария Дмитриева выполнила элемент ультра-си во время короткой программы на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

Первым элементом программы фигуристка прыгнула каскад с тройным акселем и тройным тулупом. В соревнованиях юниорок нельзя исполнять сольный тройной аксель, только если он будет в составе каскада.

Видео с исполнением прыжка можно увидеть в «Инстаграме» Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга:

Также спортсменка прыгнула сольный двойной аксель и сольный тройной флип — обязательные прыжки для короткой программы юниорок в этом сезоне. За своё выступление Дмитриева получила 72.06 балла от судей. Сегодня, 22 сентября, девушка будет выступать под последним стартовым номером в произвольной программе.