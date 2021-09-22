Сегодня, 22 сентября, на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию стартуют соревнования женщин.

В первый день фигуристки покажут короткие программы, завтра, 23 сентября, они выступят с произвольными программами.

Начало выступлений девушек назначено на 14:30 по московскому времени. Выступления спортсменок с короткими программами можно увидеть здесь:

В общей сложности, в турнире девушек примут участие 7 фигуристок из различных петербургских школ. В первой разминке заявлена ученица Алексея Мишина Анастасия Гулякова, которая владеет тройным акселем. Гулякова будет выступать под третьим номером. Во вторую разминку попала ученица Евгения Рукавицына Елизавета Нугуманова, она выступит второй в своей разминке под 5-м порядковым номером.