Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась о своем решении снять кандидатуру Натальи Кузьминой с выборов на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG).

Кузьмина будет занимать эту должность до ноября 2021 года, после чего пройдут выборы: на них она участвовать не будет. После завершения соревнований на Олимпиаде в Токио комитет во главе с Кузьминой сделал вывод об отсутствии судейских нарушений на турнире.

По словам Винер агентству ТАСС, ее гимнастки после Олимпиады в Токио «озверели» и начали тренироваться в три раза больше. Тренер подчеркнула, что сестры Аверины заявили о желании закончить, потому что боятся, что их и дальше будут убивать.

«Я никогда не прощу слезы моих детей и никому. Человек, который это все сделал, к сожалению, из России. Но выборы впереди были, и ей надо было показать всему миру, что она не россиянка и вообще не имеет отношения», — отметила Винер-Усманова, добавив, что теперь Кузьмина действительно не имеет отношения ни к России, ни к выборам.