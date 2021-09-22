Сегодня, 22 сентября, стартуют соревнования на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию в сезоне-2021/22.

С короткими программами сегодня выступят женщины-одиночницы и мужчины-одиночники.

Начало выступлений девушек в короткой программе назначено на 14:30 по московскому времени. В 15:40 по мск на лёд выйдут мужчины с короткими программами.

Прямую трансляцию выступлений можно будет посмотреть здесь:

В соревнованиях мужчин примет участие действующий победитель Финала Кубка России Евгений Семененко. Также на турнир заявлен другой ученик СШОР «Звездный лед» Матвей Ветлугин, который в этом году перебрался в группу Мишина. Также с короткой программой сегодня выступит Андрей Мозалев, чемпион мира среди юниоров 2020 года.

В короткой программе у женщин выступит ученица Алексея Мишина Анастасия Гулякова, а также спортсменка группы Евгения Рукавицына Елизавета Нугуманова.