Российский нападающий клуба НХЛ «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о продлении контракта с клубом на 5 лет.

Слова Капризова цитирует официальный сайт клуба.

«Конечно, я очень рад. Эта сделка хороша как для меня, так и для команды. Теперь я просто хочу играть в хоккей вместе со своими товарищами по команде», — сказал Капризов, добавив, что говорил со многими своими одноклубниками недавно и все поздравляли его с новым контрактом.

» Теперь постараюсь сосредоточиться на игре и победах. Все счастливы, это хорошее чувство», — отметил Капризов.

В прошлом сезоне Кирилл Капризов стал лучшим новичком сезона НХЛ и получил приз «Колдер Трофи». За 55 матчей он набрал 51 очко при показателе полезности «+10».