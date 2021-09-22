Уже завтра в Оберстдорфе стартует Nebelhorn Trophy, турнир, которому пришлось быть отборочным этапом к Олимпийским играм в Пекине. И для России этот турнир не чужд: там мы сможем увидеть, будет ли у России три одиночника на ОИ-2022 или нет, ведь завоёванную квоту необходимо подтвердить.

Nevasport изучает состав участников Nebelhorn Trophy и оценивает шансы Марка Кондратюка на этом турнире — сможет ли наш фигурист-художник окончательно закрепить квоту за Россией.

Почему Федерация сделала ставку именно на Кондратюка? У него есть один серьёзный минус — турнир в Оберстдорфе станет первым международным стартом для Кондратюка с сезона-2019/20 и первым соревнованием такой важности, ведь не каждый день отправляют подтверждать квоты на Олимпиаду. Судьи пока плохо знают Кондратюка в отличие от Александра Самарина или хотя бы Макара Игнатова, который заезжал на этапы Гран-при и даже становился призёром, Кондратюк же выстрелил пока только в пределах России.

Остальными плюсами Кондратюк перекрывает этот недостаток. Во-первых, он готовился к выступлению на этапах Гран-при среди юниоров и набирал форму к более ранним стартам, августовским, так что сейчас находится в полной боевой готовности. Это подтверждает хорошее выступление на контрольных прокатах: идеальная короткая программа с двумя четверными и тройным акселем, произвольная с помарками, но тоже очень достойная — три чистых четверных и тройной аксель, причем два квада во второй половине.

Еще один плюс, который Марк показал в Челябинске — после ошибок и потери каскада в первой части программы он сумел пересчитать прыжки и реабилитироваться во второй части, каждый прыжковый элемент сделав каскадом.

За кандидатуру Кондратюка говорит и хорошая презентация с глубокими образами: на сегодняшний день полностью готовы костюмы, проработана вся хореография (между прочим, очень разнообразная!) обеих постановок, так что в Германию Марк едет показывать готовый продукт. Фигурист имеет и хороший прошлый сезон за плечами: ему не нужно возвращаться в строй как Самарину, не нужно продолжать борьбу с «недокатыванием» произвольной, как Игнатову. Так что ФФККР просто сделала ставку на самого готового и технически оснащённого фигуриста на данный момент.

Кто будет против Кондратюка? На Nebelhorn Trophy у Кондратюка будет один соперник, который может превзойти его на голову, и равные по силе ребята с чуть более обширным опытом международных стартов. От США возвращать третью квоту едет Винсент Чжоу, бронзовый призер ЧМ-2019. Он провалился в марте на ЧМ в Стокгольме, даже не попав в произвольную программу, и едет реабилитироваться в огненной форме.

На Cranberry Cup в Бостоне в августе Чжоу исполнил короткую программу за 100 баллов с двумя четверными (один из которых лутц) и сделал пять квадов в произвольной программе (один сальхов — в недокрут) плюс тройной аксель. Обе программы Чжоу — не новые: короткую он катал в прошлом сезоне и именно ее завалил в Стокгольме, а музыку в произвольной фигурист вернул с победного ЧМ-2019. Если американец справится со своим контентом, именно он выиграет турнир — по сложности пока его никто не превосходит.

В Германию также поедет Владимир Литвинцев от Азербайджана, прямо сейчас он находится в неплохой форме и даже имел возможность победить на Lombardia Trophy, где неплохо справился с короткой программой и сделал два квада в небезошибочной произвольной — после четверных пошли бабочки на остальных прыжках.

Тягаться с Кондратюком также могут канадец Роман Садовский, личный рекорд которого составляет 247.50 балла, и француз Адам Сяо Хим Фа, который не так давно набрал под 240 баллов на Lombardia Triphy и выехал произвольную с двумя квадами и одним трикселем.

Для того, чтобы подтвердить российскую третью квоту, Кондратюку нужно занять место не ниже шестого на этом турнире. Учитывая его соперников и нынешнюю спортивную форму, это вполне реальная задача. Если сделать ставку на стабильный контент и катать наотмашь, как Марк это умеет, то вполне реально и пробиться в призы. С давлением он уже справлялся и на чемпионате России, и на Кубке Первого канала, а здесь конкуренция несоизмеримо ниже, так что осталось только дождаться прокатов.