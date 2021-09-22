Российский нападающий клуба НХЛ «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вошёл в число самых высокооплачиваемых российских хоккеистов лиги благодаря новому контракту с клубом.

По официальным данным, Капризов заключил 5-летний контракт с «Миннесотой» с зарплатой 9 миллионов долларов за сезон. В общей сложности, хоккеист получит по контракту 45 миллионов долларов.

Это соглашение сделало Капризова самым высокооплачиваемым игроком клуба, а также позволило встать на седьмую строчку в списке самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ.

Больше Капризова получают Артемий Панарин (11,642 млн долларов в «Нью-Йорк Рейнджерс»), Сергей Бобровский (10 млн долларов в «Флориде Пантерс»). Также Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Никита Кучеров и Александр Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») — по 9,5 млн.