Украинский защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий записал поздравление с днём рождения для президента донецкого «Шахтера» Рината Ахметова.

Видео появилось в официальном «Инстаграме» донецкого клуба в разделе «сторис». Бывший игрок «Шахтера» извинился перед Ахметовым за то, что записывал ролик в форме «Зенита».

«Спасибо Вам за все, что вы сделали для моей семьи. Вы мой пример. Извините, конечно, что в форме «Зенита» – такие времена. Надеюсь, ещё с Вами как-нибудь поработаем. С днём рождения!», – отметил Ракицкий в видеоролике.

Напомним, Ярослав Ракицкий перешёл в «Зенит» из «Шахтера» в 2019 году, в системе донецкого клуба он пробыл с 13 лет и дошёл до основного состава команды. Сейчас футболисту 32 года.