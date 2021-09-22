Мужская сборная России по мини-футболу сегодня, 22 сентября, сыграет против команды Вьетнама в 1/8 финала чемпионата мира 2021 года.

Начало матча назначено на 17:30 по московскому времени. Встреча состоится на стадионе «Авиа Солюшенс Груп Арена» в литовском Вильнюсе.

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть здесь:

Отметим, на групповом этапе сборная России одержала три победы в трёх матчах. На старте турнира российские футболисты обыграли сборную Египта со счётом 9:0, затем смогли победить Узбекистан со счётом 4:2, а в последнем туре обыграли Гватемалу со счётом 4:1.

Сборная Вьетнама разгромно уступила Бразилии со счётом 1:9, затем победила команду Панамы со счётом 3:2 и сыграла вничью с командой Чехии (1:1).