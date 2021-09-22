Первый тренер нападающего «Зенита» Артема Дзюбы Александр Шупляков высказался об отказе своего экс-подопечного от поездки в сборную России по футболу для участия в октябрьских отборочных матчах на ЧМ-20222.

Слова Шуплякова цитирует Sport24. По мнению тренера, Дзюба не является предателем. Шупляков также не согласился с критикой в адрес футболиста.

«Увидев, что сейчас Смолов – лучший бомбардир, он проанализировал и решил, что не хочет сидеть в тени Смолова. Дзюба не хочет быть на вторых ролях и сидеть на лавке – это можно понять», – заявил тренер.

Напомним, Валерий Карпин включил Артема Дзюбу в расширенный список игроков сборной России на октябрьский сбор, но затем нападающий отказался от вызова из-за «недостаточно набранной формы».