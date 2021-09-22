Португальский нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира за сезон-2021/22 по версии журнала Forbes.

По данным издания, за один сезон он сможет заработать 125 миллионов долларов до вычета налогов. 70 миллионов долларов составит зарплата игрока, и еще 55 миллионов долларов он сможет получить благодаря рекламным контрактам.

На втором месте расположился нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Его зарплата составит 75 миллионов долларов (выше, чем у Роналду), но доходя от рекламы ниже — 35 миллионов. Общая сумма составляет 95 млн долларов.

На третьей строчке расположился Неймар (95 млн), на четвертом месте — Килиан Мбаппе (43 млн). Также в список топ-10 вошли Мохамед Салах (41 млн), Роберт Левандовски (35 млн), Андрей Иньеста (35 млн), Поль Погба (34 млн), Гарет Бэйл (32 млн) и Эден Азар (29 млн).