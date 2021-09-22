Российский футболист австрийского клуба «Виктория Брегенц» Рашид Арсанукаев получил длительную дисквалификацию за инцидент в игре против клуба «Гёфис/Заттайнс».

Информацию об этом сообщает издание Kronen Zeitung. Игра в рамках девятой австрийской лиги прошла 11 сентября, во время матча Арсанукаев ударил соперника головой, за что получил вторую жёлтую карточку.

После этого футболист затребовал у судьи объяснений, за что его удалили, а затем ответил ему, что покажет, за что стоит наказывать и головой сломал футболисту соперника нос.

Пострадавший футболист был вынужден перенести операцию и будет восстанавливаться несколько недель. Арсанукаева же дисквалифицировали на 48 матчей, он не сможет играть в футбол вплоть до осени 2023 года.