В немецком Оберстдорфе завтра, 23 сентября, стартует турнир серии ISU Challenger — Nebelhorn Trophy, который в текущем сезоне служит дополнительной квалификацией на Олимпийские игры в Пекине.

Россию на соревнованиях в мужском одиночном катании представляет Марк Кондратюк. Он будет подтверждать третью квоту для России в мужском катании на ОИ-2022, право на которую завоевали Евгений Семененко и Михаил Коляда на ЧМ-2021.

Короткая программа у мужчин стартует завтра в 10:00 по московскому времени, а произвольную программу фигуристы покажут в пятницу, 24 сентября, в 15:15 по Москве.

Также на турнире пройдут соревнования в женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Полное расписание соревнований можно увидеть здесь: