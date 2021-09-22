Логотип финала Лиги чемпионов 2021/22 с достопримечательностями Петербурга показали в ходе инспекционного визита УЕФА 22 сентября на стадионе «‎Газпром Арена».

«Дизайн вдохновлён двумя мощнейшими российскими и советскими художественными направлениями живописи – абстракционизм и супрематизм», – рассказал гендиректор оргкомитета по организации финала ЛЧ в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Он отметил, что на логотипе изображено не только культурное наследие города, но и новые постройки, например, Лахта центр. По его мнению, готовое изображение отражает эстетику города и настроение петербуржцев.

Создателем эмблемы стал Максим Жестков, современный российский художник. Ранее он принимал участие в подготовке работ для Государственного Эрмитажа.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов пройдёт в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.