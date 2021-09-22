В словенской Любляне сегодня, 23 сентября, стартует пятый этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

Соревнования пройдут с 23 по 25 сентября.

В соревнованиях девушек от России выступят Софья Самоделкина и Аделия Петросян. Среди юношей будет соревноваться Илья Яблоков, в списке ранее присутствовал и Николай Угожаев, но он снялся с турнира.

В танцах на льду Россию будут представлять две пары — София Качушкина/Олег Муратов и Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол. Соревнования по парному катанию на данном этапе Гран-при проводиться не будут.

Полное расписание турнира можно посмотреть в инфографике Nevasport здесь: