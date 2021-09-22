В России за последние сутки было обнаружено 19 706 новых случаев заболевания коронавирусом во всех регионах страны.

В общей сложности в России за время пандемии сделано более 187,7 миллионов тестов на коронавирус. Выявлено 7,33 млн случаев заболевания, 6 542 213 миллиона человек выздоровело. Ещё 200 625 человек не смогли победить болезнь.

В Москве известно о 1991 новом случае на утро 22 сентября, в Санкт-Петербурге за это же время зафиксировали 1521 новых случая. В Московской области еще 986 человек заразилось коронавирусом. В Свердловской и Самарской областях — более 500 случаев за день.

В общей сумме по миру известно о более чем 229 миллионах случаев заражения коронавирусом, погибло уже более 4,7 млн человек. Более 42 миллионОв от общего числа — кейсы в США.