В «Хонде» завершили работу по модернизации двигателя: во время летнего перерыва произошли изменения в батарее, которые подготавливались несколько последних лет.

Как сообщает The Race, из-за модернизации мотора улучшились и его характеристики, и сам болид стал легче. Изначально батарею хотели представить частью нового агрегата в 2022 году, но из-за того, что «Хонда» по окончании сезона-2021 покинет «Формулу-1″, работу завершили уже сейчас.

«Чтобы достичь конечной цели — победить «Мерседес» и выиграть чемпионат до того, как покинуть Формулу-1 в конце сезона-2021, мы осознали необходимость повышения производительности», — заявил руководитель подразделения Формулы-1 на базе «Хонды» в Японии Ясуаки Асаки, добавив, что план разработки нового двигателя кардинально пересмотрели и сдвинули с 2022-го на 2021-й год.