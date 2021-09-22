Инспектор УЕФА Тициано Гайер прокомментировал подготовку Санкт-Петербурга к финалу ЛЧ 2021/22. Своими впечатлениями он поделился во время визита на «Газпром Арену».

«Мы были уверены, что стадион не требует значительных модификаций для проведения матча. Он уже современный и технологичный в нашем представлении», – отметил инспектор УЕФА. По его словам, осталось решить некоторые задачи по адаптации, часть из которых уже успешно завершены.

Мероприятия, подготовленные Оргкомитетом, будут проходить не только в день матча. Предполагается организация фестиваля для болельщиков во время финального уик-энда на нескольких городских объектах.

Один из первых очных рабочих визитов инспектора УЕФА завершится 24 сентября. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая 2022 года на стадионе «Газпром Арена».