На первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани сегодня, 22 сентября, состоятся выступления танцевальных пар с ритм-танцами.

Соревнования пройдут на площадке ледового дворца «Сызрань-Арена».

Сначала на лед выйдут юниоры, затем будут выступать взрослые. На 15:30 по московскому времени запланирован ритм-танец в категории КМС, на 17:35 — начало выступлений МС.

Прямую трансляцию выступления спортсменов можно найти на сайте Первого канала здесь.

В категории «Мастера спорта» будут соревноваться три пары — это члены сборной России Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, а также Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев и Ксения Ермакова/Владислав Пантелеев.

В категории «Кандидаты в мастера спорта» будут представлены 11 танцевальных пар из различных регионов страны.