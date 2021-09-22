Экс-защитник московского «Спартака» Радослав Ковач высказался о ситуации в клубе и возможной грядущей смене главного тренера.

Слова Ковача приводит портал Sport24. По мнению экс-футболиста, до перерыва на игры сборных осталось еще две игры, поэтому можно было бы дать Рую Витории время, однако место во втором десятке для «Спартака» — это плохо.

«Сейчас только Черчесов может спасти «Спартак». Он — хороший тренер, который провёл прекрасную работу со сборной. Досконально изучает характеры игроков, может правильно управлять ситуацией и брать огонь на себя», — заявил Ковач, подчеркнув, что сейчас у Черчесова есть полезный международный опыт и мудрость.

«Честный и искренний человек с правильным темпераментом, всегда говорит то, о чём думает. Самое то для «Спартака», — заключил Ковач.