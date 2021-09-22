Стало известно, какая бригада арбитров будет работать на матче петербургского «Зенита» с самарскими «Крыльями Советов» в 9-м туре Российской Премьер-лиги.

Игра пройдёт в Петербурге на стадионе «Газпром-Арена», матч запланирован на субботу, 25 сентября, начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков, на линиях ему будут помогать лайнсмены Арам Петросян и Алексей Воронцов. Четвертым арбитром встречи назначен Ян Бобровский.

На матче также будет работать система VAR. Видеопомощниками главного арбитра выступят Сергей Карасев и Валентин Мурашов.

Отметим, на данный момент «Зенит» лидирует в чемпионате России по футболу, команда Сергея Семака пока не потерпела ни одного поражения. «Крылья Советов» пока идут на 10-м месте.