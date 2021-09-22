Председатель совета директоров баскетбольного «Зенита» Александр Медведев высказался о том, где будет играть команда в следующем сезоне.

Слова Медведева цитирует портал «Спорт-Экспресс». По словам эксперта, в баскетболе болельщики находятся очень близко к паркету, поэтому их поддержка очень важна.

«Надеюсь, что ограничения будут постепенно снижаться и в ближайшее время мы увидим полные трибуны на «Сибур Арене», в «Юбилейном» и Ледовом дворце, где мы намерены провести несколько матчей», — отметил Медведев, добавив, что команду ждет очень интересный сезон.

По словам Медведева, сейчас у «Зенита» отличная команда, а тренерский штаб может стратегически и тактически готовить коллектив. «Вижу, что у ребят горят глаза, они ждут начала сезона», – заключил Медведев.