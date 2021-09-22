Полузащитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

Как стало известно РБК, глава скаутского отдела клуба Маркус Пилава следит за Захаряном с молодёжного чемпионата Европы в Венгрии. Игрок понравился службе скаутов, и клубу предложили рассмотреть его кандидатуру на трансфер.

По данным источника СМИ, пока никаких официальных контактов «Боруссии» с «Динамо» либо представителями игрока не было. В немецком клубе хотели бы увидеть игру Захаряна на международном уровне, и только после этого «Боруссия» сможет перейти к переговорам о возможном трансфере.

Напомним, Арсен Захарян в текущем сезоне забил два мяча и сделал две передачи в чемпионате России по футболу.