В немецком Оберстдорфе сегодня, 23 сентября, стартуют соревнования на турнире ISU Challenger — Nebelhorn Trophy, который станет отборочным этапом на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

На 10:00 по московскому времени запланирован старт короткой программы у мужчин. Россию будет представлять Марк Кондратюк. От США на турнир заявлен бронзовый призёр ЧМ Винсент Чжоу, от Азербайджана — Владимир Литвинцев, от Канады — Роман Садовский.

На 15:00 по московскому времени запланирован старт короткой программы пар.

В 18:00 по мск начнется короткая программа у женщин. Зрители смогут увидеть выступления американки Алисы Лю, фигуристки, выступающей за Украину, Анастасии Шаботовой, белоруски Виктории Сафоновой, представительницы Екатерины Кураковой, швейцарки Алексии Паганини и других фигуристок.