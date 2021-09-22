Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев, может пропустить ВТБ Кубок Кремля в сезоне-2021 в Москве.

Об этом заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, его слова цитирует портал РИА Новости. Пока Медведев находится в заявочном списке турнира.

«Медведев играет Индиан-Уэллс. Если он будет там выигрывать, тогда не то что пропустит, он приедет, но приедет с опозданием. Сейчас никто не может предвидеть, как он сыграет», — отметил Тарпищев, добавив, что если Медведев проиграет в США в первом или втором круге, то приедет в Москву и будет нормально готовиться.

«Приедет он 100%, но будет ли играть, сейчас никто не может ответить, вопрос адаптации», — заявил Тарпищев.

Соревнования на ВТБ Кубке Кремля пройдут с 16 по 24 октября.