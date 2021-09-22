В словенской Любляне сегодня, 23 сентября, стартует пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

На 15:15 по московскому времени запланированы выступления девушек в короткой программе. Россию на этом этапе представляют воспитанница группы Сергея Давыдова СШОР ЦСКА Софья Самоделкина, а также ученица группы Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Обе спортсменки уже становились бронзовыми призерами этапов текущей серии Гран-при: Самоделкина взяла бронзу в Красноярске, Петросян — в Кошице.

На 20:15 по мск короткие программы покажут юноши. От России на турнир заявлен ученик Виктории Буцаевой Илья Яблоков. Также на этап должен был поехать фигурист школы Тамары Москвиной Николай Угожаев, но он снялся с соревнований.