Российский биатлонист, чемпион Европы Матвей Елисеев рассказал о том, как прошёл его переход из одной подгруппы сборной России в другую.

Подготовку к олимпийскому сезону Елисеев начинал в группе Юрия Каминского, однако после конфликта с тренером его перевели в группу к Сергею Башкирову.

По словам Елисеева в интервью пресс-службе СБР, с переходом у него никаких проблем не возникло.

«Единственно, сборы чуть наслоились друг на друга, но мне дали приехать на сбор на два дня позже, поэтому я успел восстановиться после высотного сбора на Семинском перевале», — заявил Елисеев, добавив, что на летний ЧР по биатлону в Тюмень он приехал в полной боевой готовности.

Напомним, ранее стало известно, что Матвей Елисеев, Александр Логинов и Евгений Гараничев отказались от участия в стартовой гонке летнего ЧР.