Российская фигуристка, ученица группы Алексея Мишина Мария Дмитриева выиграла первый этап Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию в юниорской категории.

В произвольной программе фигуристка успешно прыгнула два тройных акселя, один из которых — в каскаде с тройным тулупом. В короткой программе Дмитриева также исполнила тройной аксель в каскаде. За свое выступления фигуристка получила от судей 212.94 в сумме за два проката.

Второе место заняла еще одна фигуристка из СШОР «Звездный лед» Надежда Понтелеенко, на ее счету 191,95 балла за два проката. Третьей стала также спортсменка из этой школы Мария Новикова с результатом в 181.16 балла. Она стала четвертой и в короткой, и в произвольной программах, но по сумме выступлений оказалась в призах.