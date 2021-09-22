Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о пропуске членами сборной России стартовой гонки на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.

Ранее СБР сообщил, что биатлонисты группы Сергея Башкирова Евгений Гараничев, Александр Логинов и Матвей Елисеев пропустят индивидуальную гонку, которая пройдёт завтра, 23 сентября.

В посте для своего телеграм-канала Губерниев отметил, что в начале чемпионата пройдут индивидуальные гонки, которые дружно пропустят сборники, причём все по разным причинам.

«У меня вопрос к СБР… А нахрена ставить в программу ЧР гонку, которую многие дружно не бегут? Чей уровень готовности хотят посмотреть тренеры? Или они показывают нам уровень своей готовности?», — написал Губерниев.