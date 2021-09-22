Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об отказе нападающего клуба Артема Дзюбы ехать в сборную России из-за недостаточно набранной формы.

Слова Семака цитирует официальный сайт «Зенита». По словам тренера, не поехать в сборную России решил исключительно Артем, а не кто-то другой..

«Каждый игрок принимает решение, исходя из внутреннего состояния и тех или иных жизненных обстоятельств. Поэтому это его решение», — отметил Семак, добавив, что он уважает решение своего подопечного.

«Он – взрослый человек. Сам знает, что ему лучше и как», – заключил Семак.

Напомним, ранее Валерий Карпин включил Артема Дзюбу в список игроков национальной команды на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022, однако игрок решил отказаться от приглашения.