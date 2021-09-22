Российская фигуристка, воспитанница петербургской СШОР Анастасия Самофалова выиграла короткую программу на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

Спортсменка исполнила короткую программу с двойным акселем, тройным лутцем и каскадом из двух тулупов, набрала 64,08 балла и пока лидирует. Второй идёт Анастасия Макарова с результатом в 63,34 балла.

Третьей пока идёт Елизавета Нугуманова, набравшая 61,00 балл. Её короткая программа началась с двойного лутца, за который спортсменка получила ноль баллов, также фигуристка допустила недокрут на риттбергере в каскаде.

Ученица Алексея Мишина Анастасия Гулякова неудачно выступила в короткой программе и идет на предпоследнем месте с 56 баллами. Она упала с недокрученного тройного акселя, а также сделала лишь двойной лутц, оставшись без элемента.

Завтра, 23 сентября, девушки покажут произвольные программы.