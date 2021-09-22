Бывшая российская фигуристка Бетина Попова высказалась о плотном графике соревнований Александры Трусовой, а также ее участии в этапе Кубка России в Сызрани.

Слова Поповой цитирует портал Sport24. По мнению фигуристки, быстрый ритм жизни и постоянные выступления Трусовой не должны негативно сказаться на её результате.

«Тренерский штаб хорошо все распланировал на этот сезон. Я уверена, они все учли. Все идёт по плану. Кроме того, частые выступления – это просто тренировка её прыжкового контента«, — отметила Попова, добавив, что один раз фигуристка уже его показала, и сейчас нужно добирать количеством.

По словам Поповой, этапы Кубка России нужны для проверки программ перед международными соревнованиями, поэтому это полезные старты. «Тем более в Олимпийский сезон, когда программа должна быть в хорошей форме. Думаю, домашние стены помогут ей выступить в Сызрани хорошо», – сказала Попова.

На прошлой неделе Трусова победила на турнире U.S. International Classic в американском Норвуде.