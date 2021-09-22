Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как относится к партнёру по команде Мику Шумахеру, сыну семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.

«Мне очень нравится Мик. Он невероятно талантливый парень, который достиг уже очень многого. Но на трассе мне всё равно, с кем гонять, — приводит пресс-служба «Формулы-1″ слова Мазепина. — Мик — мой соперник на трассе, его болид — единственный в последних гонках, который я могу обогнать. Но на личные отношения это не влияет».

Мик Шумахер и Никита Мазепин дебютировали в «Формуле-1» в этом сезоне. Они остаются единственными основными пилотами, пока не набравшими ни одного очка.