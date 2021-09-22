Клуб английского чемпионшипа (второй по силе дивизион Англии) «Дерби Каунти» лишился 12 очков в нынешнем первенстве, сообщает BBC. Данное наказание «Дерби» понёс за невыполнение финансовых обязательств. Клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы и большие убытки, в нём было введено внешнее управление, но решить вопросы всё ещё не удалось.

Отмечается, что одной из причин финансовых проблем «Дерби» стала пандемия коронавируса — во время неё клуб ежемесячно терял до полутора миллионов фунтов стерлингов.

«Дерби Каунти» возглавляет бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни. В нынешнем сезоне клуб занимал двенадцатое место в чемпионшипе с 10 очками. После снятия 12 баллов «Дерби» опустился на последнее место, имея в активе минус два очка.