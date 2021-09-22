Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов подал в суд на популярную социальную сеть Facebook. По словам экс-футболиста сборной России, ему надоело, что его и его друзей автоматически банят из-за его фамилии.

«Ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram, — цитирует «Октагон» Хохлова. — Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны».

Напомним, что соцсеть Instagram также принадлежит компании Facebook.

Дмитрий Хохлов возглавляет «Ротор» с этого сезона. ранее специалист руководил «Кубанью» и московским «Динамо», в котором с перерывом занимал различне должности с 2011 по 2019 год.

В качестве футболиста Хохлов выступал за московские ЦСКА, «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо», играл в Нидерландах за ПСВ и Испании за «Реал Сосьедад». В последнем Хохлов выступал вместе с нынешним главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

За национальную команду Хохлов провёл с 1996 по 2005 год 53 матча и забил 6 мячей.